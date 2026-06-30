Ещё шестерых абитуриентов лишили результатов ЕНТ после перепроверки видео

Основное тестирование стартовало 10 мая, и за семь недель специалисты зафиксировали 715 нарушений.

В Казахстане продолжается проверка видеозаписей с пунктов проведения ЕНТ. По данным Министерства науки и высшего образования РК, результаты ещё шести абитуриентов были аннулированы из-за выявленных нарушений.

Основное тестирование стартовало 10 мая, и за семь недель специалисты зафиксировали 715 фактов нарушения правил. Основная часть нарушителей - 422 человека - пыталась пронести на экзамен запрещенные гаджеты, включая смартфоны, смарт-очки и микронаушники. Еще 286 участников были удалены из аудиторий непосредственно во время сдачи ЕНТ.

Ведомство ведет планомерный просмотр записей с камер видеонаблюдения. Ранее, 22 июня, был выявлен первый случай аннулирования результатов постфактум.

- После проверки видеозаписей аннулировали результаты семи человек, которые нарушили правила. Факты выявления подставных лиц отсутствуют. После завершения ЕНТ-2026 анализ видеозаписей будут проводить до 31 октября. В случае обнаружения фактов использования запрещённых предметов или нарушения правил результаты аннулируют, - пояснили в министерстве.

Отметим, что всего с начала кампании тестирование прошли около 340 тысяч раз. Большинство абитуриентов (73%) предпочли сдавать ЕНТ на казахском языке, 27% - на русском, и лишь небольшая часть - на английском.

По итогам седьмой недели средний балл участников составил 66, при этом 70% абитуриентов успешно преодолели пороговый уровень. Работа по проверке архивов видеозаписей продлится до конца октября, поэтому риск лишиться баллов сохраняется для тех, кто пытался схитрить на экзамене.

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