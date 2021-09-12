Сферу пассажирских перевозок ожидает немало изменений, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" всё чаще поступают жалобы со стороны жителей, которые недовольны работой городских маршрутных автобусов. Люди уверяют, что вынуждены простаивать на остановках в ожидании нужного автобуса, особенно это касается маршрутов №13 и №35. Кроме этого, горожане не понимают, почему власти города решили убрать несколько маршрутов, а также почему на некоторых остановках нет павильонов.
Заведующий сектором пассажирского транспорта отдела ЖКХ и ПТиАД Алмаз Ахошев рассказал, что по городу регулярные пассажирские перевозки осуществляют шесть предприятий: это ТОО "Акжол Авто", ТОО "Батыс дилижанс", ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк", ТОО "Оралавтотранс", ТОО "Алый парус" и ТОО "УралТехСервис". Население обслуживают 29 городских, 10 дачных и шесть пригородных маршрутов. Ежедневно на линии выходят более 300 единиц подвижного состава.
– ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк" приобрел 30 комфортабельных автобусов отечественной сборки. До конца этого года автобусные парки вновь пополнятся новой техникой. ТОО "Оралавтотранс" приобретет 15 автобусов марки "Вектор", которые пустят по маршруту №43 и десять автобусов марки "ЛиАЗ", которые будут обслуживать маршрут №5. Остальные перевозчики также ведут переговоры по приобретению новой техники, - отметил Алмаз Ахошев.
Немало нареканий вызывает и внедряемая система электронного билетирования. Не привыкшие к нововведению уральцы предпочитают оплачивать проезд по старинке - наличными.
– Зачем усложнять себе задачу, скачивать приложение, закидывать на счет деньги, сканировать QR-код, если можно просто отдать деньги кондуктору? Мне так удобно, всю жизнь оплачивала проезд наличными. Меня все устраивает, - говорит жительница города Балым.
Но среди уральцев есть и те, которые довольны новым способом оплаты проезда. Житель города Артем говорит, что часто пользуется услугами маршрутного автобуса №22. После внедрения системы электронного билетирования он сразу же скачал себе приложение, а для мамы приобрел карту оплаты.
– Удобно же, не нужно возиться с мелочью, ждать сдачу, особенно в час-пик. Зашёл, просканировал, показал кондуктору. Маме пополняю баланс карты, себе скидываю деньги на приложение, - отметил молодой человек.
Электронная система билетирования
была внедрена 17 июня этого года. Сейчас система работает на маршрутных автобусах №22 и №2. Оплата с помощью QR-кода внедрена во всех автобусах.
– До конца сентября во всех городских маршрутах будет действовать данная система, ожидаем поставку необходимого оборудования. Наличная система оплаты будет действовать как альтернатива, она всегда будет. Но мы ведем работу по внедрению дифференцированного тарифа. Это значит, что безналичный расчет будет составлять по утвержденному тарифу 80 тенге, а наличный расчет - 150 тенге. По вопросам электронного билетирования горожане могут обратиться в наш отдел по телефону 50-04-02, а также в call-центр компании Smart Qala по телефону 8-777-504-44-44. Если кондукторы отказываются принимать оплату за проезд по QR-коду, то вы можете обратиться к нам. Мы примем соответствующие меры вплоть до увольнения кондукторов, - отметил Алмаз Ахошев.
К слову, внедрением электронной системы оплаты проезда также оказались недовольны водители и кондукторы маршрутного автобуса №22. 24 августа они устроили акцию протеста и без предупреждения стали съезжать с линии. Маршрут обслуживает ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк".
– Кондукторы и водители провели забастовку и требовали отмены нововведения. Они хотели получать оплату за проезд наличными, но это невозможно. В итоге некоторые водители написали заявление об увольнении по собственному желанию, а другие вернулись на рабочие места, - добавил Алмаз Ахошев.
Что касается остановочных павильонов, то в городу установлены 490 пунктов, 50 из которых нового образца, 100 - старого, 110 - с мини-магазинами и 230 остановок без павильона. Отдел ЖКХ провёл конкурс на установку двух тёплых остановок и 20 открытых. Тёплые павильоны планируют установить на остановках "Жигули" и "ТТС" ("Облисполком" - прим. автора). Договор уже подписан. Стоит отметить, что ранее тёплые павильоны установили на остановках "Евразия"
и "Вокзал". Бюджету они обошлись по семь миллионов тенге каждая.
По поводу ликвидации маршрутов №8 и №10 в отделе ЖКХ пояснили, что вместо них население будут обслуживать автобусы №3К, маршрут которого продлили до района Самал.
– Кроме этого изменили движение автобусов №52 и №33. Теперь маршрут №33 будет ездить по проспекту Абулхаир хана, через шестой микрорайон и до Желаевской трассы. Маршрут №52 будет ездить прямо по улице С. Датова. Но со стороны горожан поступают жалобы, сейчас планируем пересмотреть маршрут движения автобуса №52. Нарекания так же поступают по маршруту №35, который некоторое время вовсе не ездил. Временно сейчас его обслуживает ТОО "Алый парус", у них на линию выходит 10 автобусов с интервалом 20-30 минут. По маршруту №13 у нас не хватает водителей, автобусы устарели, на линию сегодня вышли девять автобусов, - заключил Алмаз Ахошев.
