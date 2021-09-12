Мужчина держит небольшое СТО, а в свободное время работает таксистом. Правда возит он горожан совершенно бесплатно, передаёт телеканал «Хабар-24».

© 24.kz

Куандык Умиров таксует утром и после работы. Ежедневно он подвозит до 20 жителей города и отказывается от предложений «скинуться» на бензин.

- Первые дни, когда таксовать начал, люди садились и не верили. Сейчас уже многие номер машины знают и меня с удовольствием останавливают. Если бы у меня была возможность, я бы запустил автобус бесплатно в неделю хотя бы раз, - рассказывает мужчина.

42-летний Куандык Умиров - вдовец, у дочери скоро свадьба. Мужчина надеется, что и сам сможет построить личную жизнь. Сейчас он трудится на своём мини-СТО и даёт работу ещё нескольким специалистам.

- Зарабатываю на бензин. Делаю людям добро, ремонт машин, а вечером таксую, людям настроение поднимаю. И как бы горжусь своей работой. Это всё куплено своим трудом, хоть маленькое здание, но для меня царство большое, - говорит Куандык.

В будущем мужчина хочет купить внедорожник, чтобы возить людей уже на дальние расстояния, за простое «спасибо».

LI-rlj7sAtI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.