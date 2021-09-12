Эту историю узнала вся страна. 8-летний ребенок ОДИН справлялся со всем этим
История любви этих ребят не похожа на романы большинства молодых пар. Удивительная, трогательная…и суровая правда жизни. Вот как все начиналось...
Владу пришлось стать взрослым в 7 лет. Когда он пошел во второй класс его маму, Татьяну, парализовало после инсульта. Мальчика хотели забрать в детский дом, но отказался оставлять маму.
Жили они в поселке Добрянка, Пермской области, одни в заброшенном бараке, лишенном всяких удобств. Мальчик сам собирал в лесу дрова, топил печь, носил воду из колодца. Научился готовить, убирал и стирал. И, конечно, ухаживал за мамой. Кормил, купал, переодевал больную маму. И выводил ее гулять на инвалидной коляске.
Учил маму говорить… После тяжелого инсульта она совсем не могла этого делать и почти не могла ходить.
Восьмилетний ребенок справлялся со всем этим ОДИН!
Сам учился кое-как, когда успевал. Но старался не пропускать гиревой спорт и даже завоевывал медали.
Жизнь стала легче спустя 8 лет, когда о семье Кудряшовых рассказали все СМИ. Маму определили сначала в клинику, потом в санаторий. Семье стали помогать не только люди со всей страны, но и органы местного самоуправления. После выхода популярного ток-шоу на первом канале «Пусть говорят» Владу с мамой дали двухкомнатную квартиру со всеми удобствами.
Стали приходить врачи, лекарство стали получать. Жить легче стало... – рассказывал Влад в тот период.
Тогда же он повстречал девушку Настю. Ребятам было по 15 лет. Девушка стала помогать ему заботиться о Татьяне. Вскоре к ребятам подключилась и мама Насти.
Прошло еще 8 лет. Татьяне стало гораздо лучше… Владу уже 23 года, он выучился на сварщика. А в 2020 оду ребята поженились.
Насте все говорят, что ей с Владом повезло. А Влад знает, как повезло ему!
