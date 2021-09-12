Восьмилетний ребенок справлялся со всем этим ОДИН!

Стали приходить врачи, лекарство стали получать. Жить легче стало... – рассказывал Влад в тот период.

Владу пришлось стать взрослым в 7 лет. Когда он пошел во второй класс его маму, Татьяну, парализовало после инсульта. Мальчика хотели забрать в детский дом, но отказался оставлять маму. Жили они в поселке Добрянка, Пермской области, одни в заброшенном бараке, лишенном всяких удобств. Мальчик сам собирал в лесу дрова, топил печь, носил воду из колодца. Научился готовить, убирал и стирал. И, конечно, ухаживал за мамой. Кормил, купал, переодевал больную маму. И выводил ее гулять на инвалидной коляске.Учил маму говорить… После тяжелого инсульта она совсем не могла этого делать и почти не могла ходить.Сам учился кое-как, когда успевал. Но старался не пропускать гиревой спорт и даже завоевывал медали. Жизнь стала легче спустя 8 лет, когда о семье Кудряшовых рассказали все СМИ. Маму определили сначала в клинику, потом в санаторий. Семье стали помогать не только люди со всей страны, но и органы местного самоуправления. После выхода популярного ток-шоу на первом канале «Пусть говорят» Владу с мамой дали двухкомнатную квартиру со всеми удобствами.Тогда же он повстречал девушку Настю. Ребятам было по 15 лет. Девушка стала помогать ему заботиться о Татьяне. Вскоре к ребятам подключилась и мама Насти. Прошло еще 8 лет. Татьяне стало гораздо лучше… Владу уже 23 года, он выучился на сварщика. А в 2020 оду ребята поженились.