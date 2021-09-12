- На сегодняшний день количество инфекционных коек сократилось с 1 459 до 1 063. По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших сократилось на 4,7%. Всего же с начала года коронавирусной инфекцией заболели 26 609 человек, из которых 511 в данный момент получают лечение в стационарах области, - рассказали в пресс-службе ведомства.

- Отрадно, что в некоторых районах области пустуют ковидные стационары. К примеру, в Каратобинском районе закрылся инфекционный стационар на 20 коек. В Сырымском, Теректинском, Чингирлауском районах, во второй больнице района Байтерек и больнице Казталовского района также нет стационарных пациентов. Ещё одной хорошей новостью можно назвать то, что городская многопрофильная больница теперь работает в штатном режиме и принимает пациентов в плановом и экстренном порядке, - отметили в облздраве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в области наблюдается снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией, благодаря чему стало возможным сократить коечный фонд ковидных стационаров.Как стало известно, в ЗКО функционируют 19 инфекционных стационаров. Из них в городе семь стационаров на 615 коек, в районах - 12 стационаров на 448 коек.Количество инфекционных коек в регионе сократилось с 1 459 до 1 063. Между тем за последние сутки в ЗКО COVID-19 выявили у 98 человек, в том числе у 16 детей. Вылечились - 125 человек. 1 373 больных находятся на амбулаторном лечении, 40 пациентов - в реанимации,пять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Стоит отметить, что на сегодняшний день первым компонентом вакцин против коронавирусной инфекции привито 209 523 человека или 58,2% от подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом - 176 686 человек, или 49%.