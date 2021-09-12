ЗКО перешла в «жёлтую» зону по эпидемиологической ситуации по COVID-19, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 сентября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.

В «жёлтой» зоне вместе с ЗКО располагаются Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне - только Туркестанская область.

По данным МВК, с начала пандемии в ЗКО зарегистрированы 36 131 случай инфицирования коронавируса. Число заражённых за сутки выросло на 94 человека.