Родители приняли дезинсекционные работы за «травлю» детей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Ролик, снятый в детском саду «Асем» города Кульсары, быстро разлетелся по мессенджерами. Родители решили, что дезинсекторы намеренно травят детей.

- Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности. В минувшую пятницу, 10 сентября, специалисты компании «Жылыой Дезсервис» проводили дезинсекцию в детском саду «Асем». Работа по травле комаров проходила около 17:00 вечера, когда детей забирали родители. Дети были во дворе со своими воспитателями, - сообщили в Жылыойский районный отдел образования.

Как подчеркнули в ведомстве, ребёнок родителей, которые снимали на видео работу по травле комаров, 10 сентября вообще не пришёл в детский сад. Мама малыша зашла в учреждение около 18 часов, чтобы забрать его одежду.

- Детский сад «Асем» подаст жалобу в правоохранительные органы с целью принятия мер в отношении родителей, распространяющих ложную информацию, - сказали в Жылыойском райоо.

Лина ОЙЛОВА

