Авто перевернулось в результате аварии в Уральске

Один человек пострадал, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Авария произошла в 14:30 12 сентября на пересечении улиц Миханова и Гастелло. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель Audi 1972 года рождения не уступил дорогу Subaru, за рулём которого находился мужчина 1989 года рождения. В результате чего произошло столкновение, от удара Subaru перевернулся.

- Один человек с различными травмами доставлен в больницу. Причины ДТП устанавливают сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе ведомства.

