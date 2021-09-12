В ЗКО дополнительно выделят 1 млрд тенге на закуп социально значимых продуктов
Некоторые виды социально-значимых продуктов питания не поступают на полки местных магазинов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске действует целая сеть мини-киосков, в которых планировали продавать товары по сниженным ценам. Но нужные населению продукты туда завозят крайне редко.
Один из таких мини-магазинов расположен в центре города на улице Ахмедияра Хусаинова. Ассортимент товара небогат. Покупатели отметили, что здесь редко можно купить нужные продукты по сниженным ценам.
- Я пару раз купила здесь сахар подешевле и все. Остальные цены такие же как на рынке. Одно только название – социальный магазин. Вот сейчас иду на рынок за продуктами. А что я куплю на пенсию в 70 тысяч тенге? Даже мясо забыла, когда ела, - возмущается пенсионерка Лидия Чекалина.
Продавец социального магазина отметила, что завоз востребованных социально значимых продуктов питания производится крайне редко.
- Сейчас в продаже есть рожки по 215 тенге за килограмм и рис. Было масло подсолнечное местного производства, но оно кончилось. Люди спрашивают муку, масло и сахар по социальным ценам, но их редко привозят, - сообщила Полина Трифонова.
В социально-предпринимательской корпорации Aqjaiyq отметили, что в связи с резким повышением цен на социально-значимые продукты питания увеличат выделяемую сумму на приобретение товаров в стабилизационный фонд.
- Дополнительно планируется выделение 1 миллиарда тенге. Также у нас есть 500 миллионов тенге в обороте. Мы начинаем заключать договоры с местными производителями масла, яиц, макарон, овощей, - проинформировал председатель правления АО СПК Aqjaiyq Алимжан Тохтасунов.
Отметим что в 2020 году на формирование стабфонда было выделено 550 миллионов тенге. Часть этих средств ушла на аренду складов для хранения товара и расходы по транспортировке.
- Для того, чтобы закупить необходимый объем продуктов для стабфонда необходимо порядка 30 миллиардов тенге. Нужно иметь овощехранилища мощностью до 20 тысяч тонн и склады для хранения мяса мощностью 5 тысяч тонн. При этом 4 вида социально-значимых продуктов питания у нас не производится. Мы их покупаем в других областях, - отметил Алимжан Тохтасунов.
Также в СПК Aqjaiyq заявили о планах по увеличению числа социальных магазинов.
Руслан АлимовФото автора
