- Я пару раз купила здесь сахар подешевле и все. Остальные цены такие же как на рынке. Одно только название – социальный магазин. Вот сейчас иду на рынок за продуктами. А что я куплю на пенсию в 70 тысяч тенге? Даже мясо забыла, когда ела, - возмущается пенсионерка Лидия Чекалина.

- Сейчас в продаже есть рожки по 215 тенге за килограмм и рис. Было масло подсолнечное местного производства, но оно кончилось. Люди спрашивают муку, масло и сахар по социальным ценам, но их редко привозят, - сообщила Полина Трифонова.

- Дополнительно планируется выделение 1 миллиарда тенге. Также у нас есть 500 миллионов тенге в обороте. Мы начинаем заключать договоры с местными производителями масла, яиц, макарон, овощей, - проинформировал председатель правления АО СПК Aqjaiyq Алимжан Тохтасунов.

- Для того, чтобы закупить необходимый объем продуктов для стабфонда необходимо порядка 30 миллиардов тенге. Нужно иметь овощехранилища мощностью до 20 тысяч тонн и склады для хранения мяса мощностью 5 тысяч тонн. При этом 4 вида социально-значимых продуктов питания у нас не производится. Мы их покупаем в других областях, - отметил Алимжан Тохтасунов.

В Уральске действует целая сеть мини-киосков, в которых планировали продавать товары по сниженным ценам. Но нужные населению продукты туда завозят крайне редко. Один из таких мини-магазинов расположен в центре города на улице Ахмедияра Хусаинова. Ассортимент товара небогат. Покупатели отметили, что здесь редко можно купить нужные продукты по сниженным ценам.Продавец социального магазина отметила, что завоз востребованных социально значимых продуктов питания производится крайне редко.В социально-предпринимательской корпорации Aqjaiyq отметили, что в связи с резким повышением цен на социально-значимые продукты питания увеличат выделяемую сумму на приобретение товаров в стабилизационный фонд.Отметим что в 2020 году на формирование стабфонда было выделено 550 миллионов тенге. Часть этих средств ушла на аренду складов для хранения товара и расходы по транспортировке.Также в СПК Aqjaiyq заявили о планах по увеличению числа социальных магазинов.