– Вместе с тем, Глава государства в своём послании уделил особое внимание сфере здравоохранения. В нашей области в этом году выделено порядка 78 миллиардов тенге, на которые планируется улучшить материально-техническую базу медицинских учреждений региона. Приобретено 20 санитарных автомобилей, в ближайшее время будут закуплены 70 единиц медицинского оборудования. На 4,3 миллиарда тенге планируем построить 42 фельдшерско-амбулаторных пунктов, медпунктов, амбулаторий и четыре модульных корпуса. Кроме этого, будут построены здание для кардиоцентра и областная многопрофильная больница. Всё это непременно улучшит качество оказываемых медицинских услуг и позволит выявлять заболевания на ранних стадиях, - отметил глава региона.

- Главная цель - это здоровье наших граждан. Поэтому активно призываю жителей нашей области получить прививку от коронавирусной инфекции. Вакцины в нашем регионе достаточно, имеется более 500 тысяч доз. Для решения проблем с дефицитом кадров было выделено 50 грантов на дневную форму обучения, ещё 22 специалиста пройдут обучение в резидентуре за счёт бюджетных средств. В область прибыли 60 молодых специалистов, 19 врачей обучились в резидентуре, - подчеркнул аким области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Восьмого сентября в областном маслихате прошло заседание актива области, на котором обсудили послание Главы государства. Как отметил аким ЗКО Гали Искалиев, президент подвёл итоги и обозначил главные векторы развития экономики страны.Гали Искалиев добавил, что врачи в области регулярно проходят курсы повышения квалификации.