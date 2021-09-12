Жильцов аварийных домов переселят в новые многоэтажки в Уральске
В Уральске ведётся строительство двух многоэтажек, предназначенных для жителей из аварийных домов. Деньги на эти цели выделены за счёт инвестиций компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Подобный проект реализуется в областном центре впервые.
- Ведется строительство двух домов на 180 и 64 квартиры за счёт социальных отчислений иностранных инвесторов, - проинформировал главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Дархан Еркинулы.
Также жителей аварийных домов расселяют при помощи программы государственно-частного партнерства. В Уральске на данный момент 52 дома признаны непригодными для проживания и предназначены к сносу.
- С начала реализации программы ГЧП в Уральске снесли 19 жилых многоэтажных домов. На их месте построено девять зданий, в которых предоставлены квартиры их жителям. Сейчас ведётся строительство трёх многоэтажек по этой программе, - отметили в отделе ЖКХ.
Один из строящихся домов расположен по улице Ескалиева. Его возводит ТОО «Даму Жол Орал». Трехэтажный дом с мансардой появится на месте снесённых ветхих зданий, где было опасно жить.
- Мы выделим 12 квартир для жителей, переселённых из аварийного жилья. Остальная жилплощадь будет реализована по коммерческой стоимости. В этом году мы реализуем три объекта, - отметила заместитель директора подрядной организации Айкенай Рамазанова.
Отметим, что государство помогает инвесторам с проведением необходимых инженерных коммуникаций.
Руслан АЛИМОВФото автора
