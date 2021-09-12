- Ведется строительство двух домов на 180 и 64 квартиры за счёт социальных отчислений иностранных инвесторов, - проинформировал главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Дархан Еркинулы.

- С начала реализации программы ГЧП в Уральске снесли 19 жилых многоэтажных домов. На их месте построено девять зданий, в которых предоставлены квартиры их жителям. Сейчас ведётся строительство трёх многоэтажек по этой программе, - отметили в отделе ЖКХ.

- Мы выделим 12 квартир для жителей, переселённых из аварийного жилья. Остальная жилплощадь будет реализована по коммерческой стоимости. В этом году мы реализуем три объекта, - отметила заместитель директора подрядной организации Айкенай Рамазанова.

Подобный проект реализуется в областном центре впервые.Также жителей аварийных домов расселяют при помощи программы государственно-частного партнерства. В Уральске на данный момент 52 дома признаны непригодными для проживания и предназначены к сносу.Один из строящихся домов расположен по улице Ескалиева. Его возводит ТОО «Даму Жол Орал». Трехэтажный дом с мансардой появится на месте снесённых ветхих зданий, где было опасно жить.Отметим, что государство помогает инвесторам с проведением необходимых инженерных коммуникаций.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.