Город был затоплен почти 70 лет назад при строительстве гидроэлектростанции. Уровень воды Сейханского водохранилища (юг Турции), «рухнул» так, что «всплыли» руины древнейшего города Огаста, который основал римским император Тиберий Юлий Цезарь Август в 20-м году нашей эры. Плотина на озере Сейхан-Дан, около города Адана, была построена в 1953 году. Она была построена первой, из гидроэнергетических проектов, финансирование которых взял на себя Всемирный банк.Огаста ушел под воду через два года. Перед затоплением турецкие археологи в спешном порядке провели раскопки. И обнаружили монументальные сооружения. Огаста типичный римский город, с мощеными улочками, колоннами и амфитеатром. Именно часть амфитеатра первая становится видна над поверхностью воды, когда начинаются сильные осенние засухи в этих местах.