Готовится оно быстро и просто, намного быстрее чем приготовление любого яблочного пирога. Рецепт просто покоряет!
«Яблочное печень»
Всё что необходимо:
80 гр сахар
10 гр ванилин
170 гр мука
1 ч.л. разрыхлитель
100 гр сливочное масло (комнатной температуры)
1 яйцо (оно тоже должно быть комнатной температуры – достаньте заранее)
щепотка соли
1/3 ч.л. корицы (по желанию)
яблоки – 2 шт (среднего размера)
В миске смешиваем мягкое масло, соль, сахар, ванилин, корицу. Взбиваем миксером пару минут, после добавляем яйцо. Взбиваем до однородного состояния.
Муку смешиваем с разрыхлителем и отправляем к основной массе. Перемешиваем. Должно получиться мягкое, липкое тесто.
Яблоки очищаем от кожицы и серцевинки. Нарезаем мелким кубиком или натираем на крупной тёрке. Добавляем и смешиваем с тестом.
На противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываем тесто при помощи ложки или формируя мокрыми руками. Оставляем между печеньем место – оно будет увеличиваться в размере в процессе ...
Отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут до румяности.
Получаются ароматные, мягкие печенюшки, которое просто тают во рту. Попробуйте!
