Готовится оно быстро и просто, намного быстрее чем приготовление любого яблочного пирога. Рецепт просто покоряет! 

Всего 10 минут. Очень быстрое яблочное печенье «Яблочное печень»

Всё что необходимо:
  • 80 гр сахар
  • 10 гр ванилин
  • 170 гр мука
  • 1 ч.л. разрыхлитель
  • 100 гр сливочное масло (комнатной температуры)
  • 1 яйцо (оно тоже должно быть комнатной температуры – достаньте заранее)
  • щепотка соли
  • 1/3 ч.л. корицы (по желанию)
  • яблоки – 2 шт (среднего размера)
В миске смешиваем мягкое масло, соль, сахар, ванилин, корицу. Взбиваем миксером пару минут, после добавляем яйцо. Взбиваем до однородного состояния. Муку смешиваем с разрыхлителем и отправляем к основной массе. Перемешиваем. Должно получиться мягкое, липкое тесто. Яблоки очищаем от кожицы и серцевинки. Нарезаем мелким кубиком или натираем на крупной тёрке. Добавляем и смешиваем с тестом. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываем тесто при помощи ложки или формируя мокрыми руками. Оставляем между печеньем место – оно будет увеличиваться в размере в процессе ... Отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут до румяности. Получаются ароматные, мягкие печенюшки, которое просто тают во рту. Попробуйте!