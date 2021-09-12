«Яблочное печень»

80 гр сахар

10 гр ванилин

170 гр мука

1 ч.л. разрыхлитель

100 гр сливочное масло (комнатной температуры)

1 яйцо (оно тоже должно быть комнатной температуры – достаньте заранее)

щепотка соли

1/3 ч.л. корицы (по желанию)

яблоки – 2 шт (среднего размера)

В миске смешиваем мягкое масло, соль, сахар, ванилин, корицу. Взбиваем миксером пару минут, после добавляем яйцо. Взбиваем до однородного состояния. Муку смешиваем с разрыхлителем и отправляем к основной массе. Перемешиваем. Должно получиться мягкое, липкое тесто. Яблоки очищаем от кожицы и серцевинки. Нарезаем мелким кубиком или натираем на крупной тёрке. Добавляем и смешиваем с тестом. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываем тесто при помощи ложки или формируя мокрыми руками. Оставляем между печеньем место – оно будет увеличиваться в размере в процессе ... Отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут до румяности.