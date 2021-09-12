Правило No1

Правило No2

Наступила осень, и совсем скоро нам придется убрать всю летнюю одежду и обувь на зимний период до последующего летнего сезона. Расскажем вам, как правильно убирать вещи, чтобы за зиму они не потеряли внешний вид и качество. Чтобы обеспечить надлежащее хранение одежды, нужно разделить их на несколько групп по тканям, из которой они сшиты: деликатные и тонкие, трикотаж или плотные. Легкие вещи складываем в пакеты, так мы убережем их от выгорания. Есть такие вещи, которые переходят из сезона в сезон и убирать их никуда не нужно. Базовые футболки топы и плотные джинсы вполне могут пригодиться вам и зимой.– убираем на хранение только чистые вещи, при этом перед стиркой непременно тщательно проверьте все карманы, так как оставшийся в кармане светлого платья билет на автобус может изрядно испортить вам вещь, но испортить вам вещь. Не забудьте пришить не достающие пуговицы и зашить мелкие дырочки, если они есть. Обувь также необходимо почистить перед тем, как отправить ее на хранение. Искусственную и натуральную кожу достаточно тщательно протереть и высушить. Сушить рядом с обогревателями не нужно, так вы испортите обувь.– правильное хранение. Одежду из трикотажа лучше сложить на нижних полках, так они не растянутся. Вешать на плечики не рекомендуется. Снизу складываем тяжелые вещи, сверху – легкие. Рубашка, блузка, юбка, жакет, пиджак и брюки лучше хранить на вешалках, чтобы они не потеряли форму.