Скоро нам придется сменить легкую одежду на зимнюю. Наступила осень, и совсем скоро нам придется убрать всю летнюю одежду и обувь на зимний период до последующего летнего сезона. Расскажем вам, как правильно убирать вещи, чтобы за зиму они не потеряли внешний вид и качество. Чтобы обеспечить надлежащее хранение одежды, нужно разделить их на несколько групп по тканям, из которой они сшиты: деликатные и тонкие, трикотаж или плотные. Легкие вещи складываем в пакеты, так мы убережем их от выгорания. Есть такие вещи, которые переходят из сезона в сезон и убирать их никуда не нужно. Базовые футболки топы и плотные джинсы вполне могут пригодиться вам и зимой.

Правило No1

– убираем на хранение только чистые вещи, при этом перед стиркой непременно тщательно проверьте все карманы, так как оставшийся в кармане светлого платья билет на автобус может изрядно испортить вам вещь, но испортить вам вещь. Не забудьте пришить не достающие пуговицы и зашить мелкие дырочки, если они есть. Обувь также необходимо почистить перед тем, как отправить ее на хранение. Искусственную и натуральную кожу достаточно тщательно протереть и высушить. Сушить рядом с обогревателями не нужно, так вы испортите обувь.

Правило No2

– правильное хранение. Одежду из трикотажа лучше сложить на нижних полках, так они не растянутся. Вешать на плечики не рекомендуется. Снизу складываем тяжелые вещи, сверху – легкие. Рубашка, блузка, юбка, жакет, пиджак и брюки лучше хранить на вешалках, чтобы они не потеряли форму.