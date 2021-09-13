Актюбинцы мучаются от выбросов сероводорода. Замакима области показал источник

Много лет в Актобе происходят выбросы сероводорода. Жуткая вонь чаще всего накрывает город в летнее время, причём по ночам и рано утром, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Люди жалуются, что не могут дышать и открывать окна. Запах тухлых яиц, характерный для сероводорода, вызывает у жителей тошноту, головные боли, кашель, аллергию и другие заболевания.

Экологи называют источником выбросов городские канализационные сети, изношенное очистное сооружение, а также поля фильтрации бывшего мясокомбината, которым пользовался спиртзавод. Залежи барды – отходов спиртового производства, также источали неимоверную вонь. Только в первом полугодии 2021 года, по данным «Казгидромета», в Актобе было 355 случаев превышения ПДК по сероводороду.

11 сентября заместитель акима Актюбинской области Жаксыгали Иманкулов выехал с общественниками на иловые площадки канализационных очистных сооружений, где собирают осадки сбрасываемых со всего города нечистот, и показал, что для нейтрализации запахов начали применять специальные бактерии. Ранее их вводили на поля с бардой спиртзавода.

- Свойство барды – со временем она начинает выделять аммиак и другие газы с неприятными запахами. Город находится выше этих полей и канализационного сооружения, и если ветер северо-западный, жители ощущают неприятные запахи. На полях с бардой на 90% работу завершили, сейчас бактерии начали применять на иловых площадках КОС, они на 13 га. КОС изношенное, есть планы его обновить, но для этого нужны огромные средства, - сказал заместитель акима области.

