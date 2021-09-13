Очень сильно поругались с мужем, теперь не знаю что делать. А все дело вот в чем: Моя бабушка по отцовской линии умерла 5 лет назад и оставила мне в наследство однокомнатную квартиру. Я ее решила сдавать квартирантам, а деньги откладывать на трудные времена. Мужу о наследстве я не рассказала, хотя бюджет у нас общий. Женаты мы 11 лет, сыну уже 10. О квартире супруг узнал совершенно случайно, из-за моей ошибки. Я забыла заплатить годовой налог на квартиру, и муж увидел извещение из налоговой. А надо сказать, что он хотел купить моторную лодку, но денег не хватило, а деньги со сдачи квартиры я не объявляла. Произошел сильный скандал, и вот уже две недели муж со мной не разговаривает. Мне непонятно, почему такая реакция, ведь это мое личное наследство, как хочу, так и распоряжаюсь. Но он утверждает, что я обязана была вкладывать деньги в семейный бюджет. Я же так не считаю, ведь все остальные заработки я несу домой. А эти деньги с наследства, откладываются на счет – на учебу сыну, опять же на жилье для него, на отпуск и т.д. У нас есть участок дачный, предлагала дать часть денег на строительство дачи, в ответ услышала «подавись своим наследством». А теперь вообще не разговаривает.