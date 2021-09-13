Также людям, которые очень часто прибегают к употреблению таблеток по состоянию здоровью, это очищение следует проводить один раз в год.

Если вы уже устали от постоянной усталости, сезонной аллергии и простуды, возможно вам необходимо очистить кровь. Ведь образ жизни в современном мире откладывает свои неприятные отпечатки. Постоянные стрессы, загруженный график работы и вредные привычки образуют в организме токсины. Шлаки не только остаются в печени, но также содержатся и в плазме крови. Именно из-за зашлакованности происходит закупорка сосудов. Мы вам расскажем, как очистить всю систему организма, и стать бодрым.Итак, самый простой и действенный способ очищение крови, это употребление свежевыжатого сока из свеклы, моркови и клюквы. Делать его лучше всего из красной сахарной свеклы, моркови сочных сортов и свежей ягоды. Соки можно чередовать по вкусу или пить один из понравившихся. Принимать свежевыжатый сок необходимо по 150 миллилитров по схеме: первый прием в 6 утра, затем завтрак только в 12 дня. Второй прием в 10 вечера и после него ничего не есть. Принимать сок нужно в течение двух недель. Если для вас такой способ очищение не приемлемый, мы предлагаем очистить кровь с помощью настоя одуванчика. 30 грамм корня одуванчика нужно залить поллитром крутого кипятка и настоять в течение часа. Процедить. Затем настой принимать за пол часа до каждого приема пищи (три раза в день). Также корень одуванчика можно заменить корнем лопуха, цветками ромашки или календулы.Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может быть использована без обязательной консультации с врачом!