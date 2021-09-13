Мужчина при падении травмировал обе ноги, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Инцидент произошёл 11 сентября в районе Большого Алматинского пика. На помощь туристу отправились сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда. Мужчину удалось обнаружить только ранним утром 12 сентября, он находился в труднодоступном скалистом месте с двумя спутницами.

- Туристы шли по маршруту на Большой Алматинский пик. Оценив свои силы, молодые люди поняли, что не успеют дойти до вершины до наступления темноты. Развернувшись назад, компания решила сократить дорогу и сошла со знакомого маршрута. В итоге, друзья оказались в опасном обрывистом месте состоящим из крупной сыпухи. Парень сорвался с пятиметровой скалы и травмировал обе ноги, - рассказали в РОСО.

Спасатели оказали ему помощь, но мужчина испытывал сильные боли. Сложный рельеф и непогода мешали быстрой транспортировке пострадавшего и в РОСО решили вызвать вертолёт.

Мужчину на борту доставили на сотрудников Центра медицины и катастроф, которые ожидали на площадке в Большом Алматинском ущелье.

РОСО РК