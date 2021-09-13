Смертельная авария произошла в 19:18 двенадцатого сентября на 41-ом километре дороги Талдыкорган - Уштобе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Видео с места ЧП появилось в социальных сетях.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что произошло лобовое столкновение Toyota Camry и Audi 80.

- В результате ДТП водители обеих машин скончались от полученных травм, четыре пассажира Toyota Camry с различными телесными повреждениями доставлены в больницу Уштобе, - информировали в ведомстве.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц.

