Кожагапанова сняли с должности вице-министра культуры и спорта и назначили советником премьер-министра, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото с сайта премьер-министра РК

На сайте премьер-министра Казахстана сообщили, что постановлением правительства Ерлан Кожагапанов освобождён от должности вице-министра культуры и спорта. Распоряжением премьер-министра он назначен на должность его советника.

Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области. В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова, Алматинский государственный университет имени Абая, Российскую Таможенную академию. Трудовую деятельность начал в 1989 году. В разные годы трудился в частном секторе, в государственных органах и предприятиях. В 2020-2021 годах был первым заместителем акима Алматы. В период пандемии он выходил на площадку РСК и докладывал об эпидемиологической обстановке города, а также разъяснял постановления главного санврача Алматы. Пользователям социальных сетей он запомнился тем, что рекомендовал на собственном примере употреблять в пищу чеснок для укрепления иммунитета.

С апреля 2021 года занимал пост вице-министра культуры и спорта. В августе уволенный генеральный директор ФК «Астана» Давид Лория пожаловался президенту на работу Кожагапанова на этой должности.

- В июне этого года ситуация кардинально ухудшилась. Все началось с вмешательства в нашу работу вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова. Он различными путями и средствами пытался внедрить в систему управления клуба своих ставленников – специалиста сомнительного уровня и с сомнительной репутацией, россиянина Дмитрия Васильева...Все действия Кожагапанова направлены на саботаж и уничтожение клуба, вся та работа по уменьшению долговых обязательств и переговорам по снижению и отсрочке платежей, которую провели за первое полугодие, была сведена на нет вредительскими решениями вице-министра, - писал Лория в Facebook.

