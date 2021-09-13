Мужчина готовил запрещённые вещества в пристройке, которую он соорудил возле дома, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД Казахстана Бахытжан Амирханов в ходе брифинга в министерстве сообщил, что с начала года стражи порядка изъяли 129 килограммов синтетических наркотиков и ликвидировали 11 нарколабораторий.

Одну из них организовал 28-летний житель Мартукского района Актюбинской области. Он готовил наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере.

- В ходе обыска в доме у него изъят полиэтиленовый сверток с психотропным веществом весом более 47 грамм. По результатам экспертизы установлено, что данное вещество (мефедрон) является аналогом психотропного вещества (эфедрона). Далее сотрудниками полиции была обнаружена пристройка, где и находилась сама подпольная лаборатория, - рассказал Амирханов.

В ходе обыска у него изъяли 10 килограммов психотропного вещества, электронные весы, канистры, колбы. Общий вес изъятого порошкообразного вещества составил более 67 килограмм.

