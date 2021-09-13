Глава региона и почетный консул подписали меморандум по проектам, реализуемым в области. - Уважаемый господин консул, мы обсуждали проекты, когда встречались с вами в апреле. Мы свидетельствуем, что за прошедшие пять месяцев вы провели соответствующие исследования по проектам. В области намерены построить большую птицефабрику. Кроме того, нам предстоит развивать необходимую инфраструктуру, проводить капитальный ремонт мостов и дорог. Если на птицефабрику будут привлечены частные инвестиции, то проекты, связанные с инфраструктурой, будут реализованы на основе государственно-частного партнерства. Надеюсь, что в ближайшее время мы подпишем контракты. Надо реализовать как минимум два - три проекта, - отметил на встрече Гали Искалиев. Также глава региона отметил важность приезда в область иностранных инвесторов. Ведь инвесторы, помимо средств, привносят современные технологии и учат новым способам управления проектами. Выразил уверенность, что если данные проекты будут реализованы, в регион придут и другие иностранные инвесторы. В свою очередь, почетный консул Казахстана Жиль Виейра поблагодарил представительство АО «НК» Казах Инвест» в регионе за информационную поддержку. Вместе с тем, они выразили заинтересованность в реализации проектов, направленных на поддержку агробизнеса в области. По проекту птицефабрики будет построена современная ферма по выращиванию бройлеров. В нем размещают инкубатор, измельчитель кормов и убой птицы в зависимости от их технологической и экономической эффективности. На приеме у акима области также присутствовали представители компаний «Verny» и «IMCI+». Данные компании уже начали подготовку к реализации инфраструктурно-ориентированных проектов в области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.