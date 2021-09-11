С 13 по 22 сентября в Уральске пройдут гидравлические испытания тепловых сетей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото из архива "МГ"

В АО «Жайыктеплоэнерго» сообщили, что испытания на плотность и прочность магистральных сетей давлением проведут в рамках подготовки к отопительному сезону.

- На период испытаний потребителями должны быть отключены внутренняя система отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на тепловых пунктах и узлах управления. На период испытаний запрещается находиться и производить любые работы в местах прохождения трубопроводов тепловых сетей и тепловых колодцев, - предупредили коммунальщики.

Выдержавшие испытания теплосети включат досрочно.

При обнаружении порывов трубопроводов и утечки теплоносителя уральцев просят сообщать по телефонам: 23-95-07, 23-79-57, 23-95-37.

