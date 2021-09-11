Он уже дал признательные показания, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Напомним, ночью одиннадцатого сентября в полицию поступило анонимное сообщение о групповой драке по проспекту Назарбаева. Приехавшие на вызов стражи порядка обнаружили труп мужчины.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО информировали, что погибшим оказался молодой человек 1992 года рождения. Предположительно смерть наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений.

- На поиски участников и свидетелей инцидента сразу же был ориентирован весь личный состав департамента полиции. Были установлены все участники инцидента и подозреваемый в совершении данного особо тяжкого преступления - гражданин 1998 года рождения. Задержанный дал признательные показания, которые подтвердились во время следственных действии с выездом на место преступления, – сообщил официальный представитель ДП ЗКО полковник полиции Болатбек Бельгибеков.

Досудебное расследование ведётся по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего.

