В один из отделов аппарата акима области требуются три сотрудника, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев на своей странице в Facebook написал, что с первого июля повыcилась заработная плата государственных служащих.
- Появилась возможность привлечь на работу в акиматы людей, которых не устраивал уровень оплаты работы. Для меня очень важно, чтобы на госслужбу пришли прогрессивные, порядочные, патриотичные люди, кто захочет внести свой вклад в развитие региона. Поэтому я сам буду следить за подбором новых кадров, - написал глава региона.
По словам Гали Искалиева, в один из важных отделов аппарата акима области нужны три человека на позиции главных инспекторов. В их функциональные обязанности будут входить: детальный анализ проблемных ситуаций в регионе, подготовка предложений по их решению, сопровождение и контроль исполнения. Конкурсная комиссия, кроме стандартных квалификационных требований, будет оценивать креативное мышление и навыки анализа.
Следует отметить, что ранее сообщалось о наборе в президентский кадровый резерв. Новый набор в президентский молодёжный кадровый резерв стартовал первого сентября в онлайн-режиме на специально разработанной цифровой платформе pkrezerv.gov.kz. Основная задача формирования резерва заключается в поиске так называемых «лидеров новой формации», руководствующихся общественными интересами, желающих привнести изменения во благо развития страны.
- Фиксированный оклад 250 - 280 тысяч тенге в месяц. Бонус в случае достижения конкретного результата. 30 дневный отпуск. Работа интересная и ответственная. Резюме направлять на электронный адрес [email protected], - рассказал об условиях работы Искалиев.