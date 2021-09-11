В один из отделов аппарата акима области требуются три сотрудника, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев на своей странице в Facebook написал, что с первого июля повыcилась заработная плата государственных служащих.

- Появилась возможность привлечь на работу в акиматы людей, которых не устраивал уровень оплаты работы. Для меня очень важно, чтобы на госслужбу пришли прогрессивные, порядочные, патриотичные люди, кто захочет внести свой вклад в развитие региона. Поэтому я сам буду следить за подбором новых кадров, - написал глава региона.

По словам Гали Искалиева, в один из важных отделов аппарата акима области нужны три человека на позиции главных инспекторов. В их функциональные обязанности будут входить: детальный анализ проблемных ситуаций в регионе, подготовка предложений по их решению, сопровождение и контроль исполнения. Конкурсная комиссия, кроме стандартных квалификационных требований, будет оценивать креативное мышление и навыки анализа.

- Фиксированный оклад 250 - 280 тысяч тенге в месяц. Бонус в случае достижения конкретного результата. 30 дневный отпуск. Работа интересная и ответственная. Резюме направлять на электронный адрес [email protected] , - рассказал об условиях работы Искалиев.