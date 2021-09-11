Полицейские изъяли у женщины 90 штук психотропных веществ, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Незаконной продажей трамадола и трапикамида занималась жительница Атырау По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, стражи порядка задержали 37-летнюю женщину, которая пыталась незаконно реализовать психотропные препараты.
– С 6 по 12 сентября в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Дармек", в ходе которого установлена 37-летняя женщина, которая незаконно продавала психотропные вещества. Она была задержана в тот момент, когда в районе вокзала занималась реализацией 50 пачек трамадола и 40 упаковок тропикамида, - сообщили в полиции.
Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области