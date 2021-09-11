Барсук находится на карантине, специалисты зоопарка ожидают результаты его анализов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

«Его хотели съесть»: зоопарк Алматы приютил спасённого волонтёром барсука

Барсука спасла руководитель приюта для животных «Ёшкин кот» Эльмира Муллаходжаева. Сначала хищника назвали Гаечка, но позже выяснилось, что барсучиха оказалась самцом, и теперь животное носит кличку Болт.

Малышу всего шесть месяцев. Барсук попался в капкан, который ставили на его родителей.

- Он убежал, видимо, от родителей и попался. Нашему знакомому принесли барсука и сказали, что шкуру он может оставить себе, а мясо заберут. Когда я за ним приехала, появились люди, которые установили капкан, - рассказывает Эльмира.

Волонтёр смогла отбить малыша и привезла его в приют. Однако ветеринары предупредили Эльмиру - оставлять его вместе с другими животными нельзя, ведь барсук является хищником и может убить живущих там кошек.

Капкан повредил Болту лапу, поэтому самостоятельно выжить в природе он пока не сможет. Приютить барсука согласился зоопарк Алматы, а его спасительница станет куратором животного, будет навещать его и привозить гостинцы.

 
В зоопарке Алматы сообщили, что животное пока находится на карантине.

- Мы взяли анализы, ожидаем результатов. Его состояние удовлетворительное, он самостоятельно пьёт и кушает. Ранку на лапе ему обработали, - рассказали в пресс-службе зоологического парка.

Фото предоставила Эльмира Муллаходжаева