«Его хотели съесть»: зоопарк Алматы приютил спасённого волонтёром барсука

Барсук находится на карантине, специалисты зоопарка ожидают результаты его анализов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Барсука спасла руководитель приюта для животных «Ёшкин кот» Эльмира Муллаходжаева. Сначала хищника назвали Гаечка, но позже выяснилось, что барсучиха оказалась самцом, и теперь животное носит кличку Болт.

Малышу всего шесть месяцев. Барсук попался в капкан, который ставили на его родителей.

- Он убежал, видимо, от родителей и попался. Нашему знакомому принесли барсука и сказали, что шкуру он может оставить себе, а мясо заберут. Когда я за ним приехала, появились люди, которые установили капкан, - рассказывает Эльмира.

Волонтёр смогла отбить малыша и привезла его в приют. Однако ветеринары предупредили Эльмиру - оставлять его вместе с другими животными нельзя, ведь барсук является хищником и может убить живущих там кошек.

Капкан повредил Болту лапу, поэтому самостоятельно выжить в природе он пока не сможет. Приютить барсука согласился зоопарк Алматы, а его спасительница станет куратором животного, будет навещать его и привозить гостинцы.

В зоопарке Алматы сообщили, что животное пока находится на карантине.