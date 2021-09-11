Велопробег на 30 километров прошёл в Уральске

Среди участников - руководители управлений и сотрудники аппарата акима, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Велопробег стартовал и финишировал возле стадиона П. Атояна. 30-километровый марафон посвящён 30-летнию независимости Казахстана.

- Президент в своём послании чётко указал на развитие массовых видов спорта, в том числе, чтобы спорт был доступен для детей. Поэтому мы проводим велопробег. В нём участвуют не только спортсмены. Сегодня здесь и взрослые, и дети, и ветераны, участвуют руководители управлений и сотрудники аппарата акима, - сказал руководитель управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области Каймен Есендияров.

Средни участников - житель города Ернар Гайсин. Ранее он уже пробовал свои силы в Aqjaiyq marathon и кросс-кантри.

- Мы решили поучаствовать в марафоне, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни. У нас есть любительская группа и мы часто выезжаем на такие соревнования. Это наше хобби. Призывают всех заниматься спортом и пользуясь случаем, поздравляю всех жителей Уральска с Днём города, - сказал марафонец.

16 декабря 1991 года Постановлением Верховного Совета Республики Казахстан №1008-XII был принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». В преамбуле которого заявляется, что Верховный Совет Республики Казахстан, выражая волю народа Казахстана, признавая приоритет прав и свобод личности, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, иных общепризнанных нормах международного права, подтверждая право казахской нации на самоопределение, исходя из решимости создания гражданского общества и правового государства, осуществляя миролюбивую внешнюю политику, заявляя о своей приверженности принципу нераспространения ядерного оружия и процессу разоружения, торжественно провозглашает государственную независимость Республики Казахстан. ( e-history.kz).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.