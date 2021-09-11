Труп мужчины обнаружили в Уральске

Тело нашли утром одиннадцатого сентября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в 9:13 одиннадцатого сентября к ним поступило сообщение об обнаружении трупа по улице Абулхаир Хана.

- Нами установлен гражданин 1953 года рождения. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в ведомстве.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.