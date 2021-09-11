"Если ты не успокоишься и не отпустишь ситуацию со своей бывшей девушкой, то я лишу тебя дееспособности. Пройдем еще раз комиссию, которую уже проходили и она тебя лишит всех прав, после чего отправит в клинику".

"Пусть бы взорвалась, накричала, но зачем пугать клиникой? За это я ненавижу свою мать, и считаю, что имею на это право..."

Мне 24 года. Кроме отсутствия зрения я абсолютно здоров. Никаких психических отклонений не имею, что подтвердили врачи на одном из обследований, когда продлевали мою инвалидность. Из-за своего недуга у меня проблемы с девушками, да и вообще с друзьями. И вот в прошлом году я смог познакомиться с девушкой, и все вроде бы было хорошо, но спустя полгода мы расстались. Прошло уже 4 месяца, а мне все еще больно, вследствие чего, я в постоянно злюсь и нахожусь в депрессии. Собственно из-за всего этого у меня начались проблемы с мамой. Она сказала мне –И это только из-за моих переживаний. Разве так можно поступать с родным сыном?