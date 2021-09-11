Итак, сделать «перезагрузку» можно всего лишь за 20 минут.

Когда у людей возникает много проблем, которые казалось бы не решить, тут же начинают атаковать головные боли, отсутствует аппетит или наоборот хочется есть весь день сладкое и лежать в постели не вставая. Скорее всего, это стресс. Живя в современном мире невозможно не нервничать, с раннего утра у каждого из нас много забот, если это мегаполис – то неизбежные пробки на дорогах, постоянные дедлайны и отчеты на работе. А уже вечером нет ни сил, ни настроения заниматься домашними делами. Чтобы помочь себе избавиться от всех этих неприятных симптомов, достаточно просто принять горячую ванну. Горячая вода способна расслабить все мышцы, а если в воду добавить масла – то ароматерапия, очень быстро успокоит нервную систему.Наберите полную ванну горячей воды (так, чтобы вы смогли в нее погрузиться), добавьте три горсти морской соли, десять капель эфирного масла лаванды, и половину стакана пищевой соды. Эта комбинация не только помогает снять стресс, а также выведет токсины из организма и нормализует ph кожи.