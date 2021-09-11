Сегодня мы расскажем вам о пользе соли при стирке.

Еще одно преимущество стирки с солью – вещи будут сохнуть в несколько раз быстрее. Особенно это актуально в осенне-зимнее время, когда одежда сушится долго.

Как сделать так, чтобы полотенца стали мягче, а вещи ярче. Это средство лучшая альтернатива дорогим средствам для стирки.Оно есть у каждой хояйки и бежать в магазин специально не нужно! Речь о... соли – весьма полезный и нужный продукт. Ее можно использовать не только при приготовлении блюд, но и для хозяйственных нужд. Этот привычный всем продукт обладает множеством полезных свойств и порой способен заменить дорогие средства.Если добавить этот продукт в отсек для кондиционера или для порошка, то белье будет ополаскиваться в соленом растворе. Это поможет сохранить яркость ткани. Цвет будет меньше вымываться, ваши любимые футболки и платья дольше останутся яркими и насыщенными, и что немаловажно соль поможет выполоскать порошок для стирки, вне зависимости от выбранного режима стирки. Особенно это необходимо для аллергиков, для которых остаток стирального порошка на одежде приносит еще и проблемы со здоровьем.Кроме этого соль может выводить пятна различного происхождения. Например, если вы пролили на скатерть или одежду вино, посыпьте это место солью, оставьте на несколько минут, после замачиваем в холодной воде на несколько часов, отправляем в стиральную машину, а в отсек для порошка добавляем соль.