Как сделать так, чтобы полотенца стали мягче, а вещи ярче. Это средство лучшая альтернатива дорогим средствам для стирки. Оно есть у каждой хояйки и бежать в магазин специально не нужно! Речь о... соли – весьма полезный и нужный продукт. Ее можно использовать не только при приготовлении блюд, но и для хозяйственных нужд. Этот привычный всем продукт обладает множеством полезных свойств и порой способен заменить дорогие средства.

Сегодня мы расскажем вам о пользе соли при стирке.

Если добавить этот продукт в отсек для кондиционера или для порошка, то белье будет ополаскиваться в соленом растворе. Это поможет сохранить яркость ткани. Цвет будет меньше вымываться, ваши любимые футболки и платья дольше останутся яркими и насыщенными, и что немаловажно соль поможет выполоскать порошок для стирки, вне зависимости от выбранного режима стирки. Особенно это необходимо для аллергиков, для которых остаток стирального порошка на одежде приносит еще и проблемы со здоровьем. Этим лайфхаком пользовались еще наши мамы и бабушки. Действительно способ очень действенный и необходимый

Еще одно преимущество стирки с солью – вещи будут сохнуть в несколько раз быстрее. Особенно это актуально в осенне-зимнее время, когда одежда сушится долго.

Кроме этого соль может выводить пятна различного происхождения. Например, если вы пролили на скатерть или одежду вино, посыпьте это место солью, оставьте на несколько минут, после замачиваем в холодной воде на несколько часов, отправляем в стиральную машину, а в отсек для порошка добавляем соль.