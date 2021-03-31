Если он бессмертный, то мы нет: уральцы сняли на видео движение автобуса по встречной полосе

- Автобус людей везёт и нарушает ПДД водитель подчеркнул опасности людей и его нужно лишить прав и трудности на дороге это не оправдание, - написала oksananesina81.

Руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Алмаз Ахошев отметил, что по данному факту была проведена проверка, водитель данного автобуса был оштрафован.