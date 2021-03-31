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Если он бессмертный, то мы нет: уральцы сняли на видео движение автобуса по встречной полосе
Водитель маршрута №22 выехал на встречную полосу дорожного движения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Видео очевидцев было опубликовано в социальной сети Instagram на странице zhaloby_uralsk_official. Судя по комментариям, уральцев возмутило поведение водителя автобуса. Многие считают, что таких водителей необходимо лишать прав за грубое нарушение ПДД, тем более в автобусе находились пассажиры. Видео было подписано "Если он бессмертный, то мы нет!" - Надо за автобусы жестко взяться! Постоянно создают аварийную обстановку на дороге! - написала в комментариях aika.isl
Водитель маршрута №22 выехал на встречную полосу дорожного движения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
Видео очевидцев было опубликовано в социальной сети Instagram на страницеzhaloby_uralsk_official. Судя по комментариям, уральцев возмутило поведение водителя автобуса. Многие считают, что таких водителей необходимо лишать прав за грубое нарушение ПДД, тем более в автобусе находились пассажиры.
Видео было подписано "Если он бессмертный, то мы нет!"
- Надо за автобусы жестко взяться! Постоянно создают аварийную обстановку на дороге! - написала в комментариях aika.islamova.
- Сразу надо лишать прав! Отметьте компетентные органы! Номер видно прекрасно, - высказалась mariya_agafonova_
- Автобус людей везёт и нарушает ПДД водитель подчеркнул опасности людей и его нужно лишить прав и трудности на дороге это не оправдание, - написала oksananesina81.
Руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Алмаз Ахошев отметил, что по данному факту была проведена проверка, водитель данного автобуса был оштрафован.
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