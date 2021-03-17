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Это блюдо не только красивое украшение стола, но и вкусная и сытная закуска на все случаи жизни

https://mgorod.kz/projects/nitem/eto-blyudo-ne-tolko-krasivoe-ukrashenie-stola-no-i-vkusnaya-i-sytnaya-zakuska-na-vse-sluchai-zhizni/
Marat
Это блюдо не только красивое украшение стола, но и вкусная и сытная закуска на все случаи жизни
https://mgorod.kz/projects/nitem/eto-blyudo-ne-tolko-krasivoe-ukrashenie-stola-no-i-vkusnaya-i-sytnaya-zakuska-na-vse-sluchai-zhizni/

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