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Это блюдо очень напоминает настоящие чебуреки. Только готовятся без теста и без обжарки в масле

https://mgorod.kz/projects/nitem/eto-blyudo-ochen-napominaet-nastoyashhie-chebureki-tolko-gotovyatsya-bez-testa-i-bez-obzharki-v-masle/
Marat
Это блюдо очень напоминает настоящие чебуреки. Только готовятся без теста и без обжарки в масле
https://mgorod.kz/projects/nitem/eto-blyudo-ochen-napominaet-nastoyashhie-chebureki-tolko-gotovyatsya-bez-testa-i-bez-obzharki-v-masle/

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