«Это неуместно»: в акимате Атырау не поддержали идею арт-скульптуры Пшона

Житель Атырауской области Азамат Кенжегалиев завершил создание арт-скульптуры из металла, посвященной собаке по кличке Пшон, сообщает Telegram-канал Atyrau online.

Мастер приступил к созданию уникальной металлической скульптуры еще в конце прошлого года. Верный пес стал настоящим героем во время весенних паводков и был убит в декабре.

- Когда я рассказал знакомым из акимата Атырау, что арт-скульптура готова и что ее можно установить на городской набережной, мои слова восприняли с недоумением. Сказали, что ставить памятник собаке — это неуместно. Но я хочу пояснить: это не памятник, а арт-скульптура, памятное произведение искусства. Как скульптор, я хотел показать свою работу людям. Суть этой скульптуры, как я ее вижу, в том, чтобы выразить симпатию к Пшону. Сердечки на его фигуре символизируют «лайки» пользователей, которые поддерживали его. А сзади я добавил миниатюрную дамбу — она олицетворяет его участие в борьбе с паводком, где он был волонтером с самого начала и до конца. Я не прошу за эту работу ничего. Я просто хочу увековечить имя этого необычного пса, — поделился Кенжегалиев.

На его странице в соцсети можно увидеть кадры, где он аккуратно режет и сгибает металлические пластины, соединяя их в композицию. Идея создания такой скульптуры быстро набрала популярность среди казахстанцев, которые восхищаются решением мастера отдать дань памяти героической собаке. Комментарии под постами в соцсетях полны благодарности и поддержки.

Напомним, 28 ноября неизвестные застрелили собаку. Хозяйка погибшего пса выложила в TikTok видео с дротиком, который попал в животное, и показала рану. Пшон в апреле 2024 года помогал местным жителям бороться с паводком: он носил мешки с песком и участвовал в строительстве дамбы. В Атырауской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.