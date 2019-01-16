Адвокат Рашид Хисаметдинов возмутился тем фактом, что даже после ареста подозреваемого в незаконной транспортировке нефтепродуктов из России неизвестные лица продолжают возить битум, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 16 января, в специализированном межрайонном уголовном суде продолжились прения сторон по делу о незаконной транспортировке нефтепродуктов из России. Один из шести подсудимых Жандос Каирбаев заявил, что полностью не согласен с версией обвинения. – Ни в какой транснациональной преступной группе я не состоял, битум из России не возил. Я как директор ТОО "Технокен" занимался покупкой и реализацией битума казахстанского производства. Мое предприятие поставляло битум во многие организации. Все, что у меня есть, я заработал честным путем. У меня нет имущества, которое я добыл незаконным способом. Следствие не выявило с моей стороны никаких правонарушений. У них нет никаких доказательств. Все, что было здесь сказано, является простыми доводами. Прошу суд вынести справедливое решение и оправдать меня, - рассказал Жандос Каирбаев. Стоит отметить, что адвокат Рашид Хисаметдинов возмутился тем фактом, что после задержания Кайрата Намазбаева и остальных подсудимых, битум из России продолжают ввозить на территорию ЗКО. –  Мы сделали запрос. Согласно ответу командира войсковой части 2029, только за период с 5 сентября по 5 ноября 2017 года был осуществлен ввоз нефтепродуктов РБВ, битума на территорию ЗКО в количестве 146 машин. 5 сентября 2017 года Кайрат Намазбаев был задержан. С этого дня деятельность его фирмы фактически останавливается, счета арестованы, документы конфискованы, а битум продолжают ввозить из России. Это продолжается до сегодняшнего дня. Значит, этот битум принадлежит не Намазбаеву, а принадлежит иным лицам, предположительно, конкурентам Намазбаева. На юридическом языке это звучит как передел рынков сбыта, - отметил Рашид Хисаметдинов. Напомним, в специализированном межрайонном уголовном суде судья Кайрат Чалкаров рассматривает дело шести казахстанцев, которые обвиняются по части 4 статьи 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения" и им грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Ранее подсудимые Кайрат Намазбаев и Тимур Калиев во время прений сторон заявили, что не согласны с выводами обвинения и просили суд оправдать их. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.