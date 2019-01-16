Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию портала "Мой ГОРОД" обратился местный житель Абил Саудабаев. Мужчина пожаловался на негорящие фонари вдоль автомобильной дороги, прилегающей сразу через несколько населенных пунктов. - Начиная с моста АНПЗ - Перетаска, и от Перекрестки через Военную часть, Курилкино, Балыкши - уличное освещение ночью не включают ровно три года ни зимой, ни летом. А взрослых и детей по этой дороге ходит много. Прошу принять меры, - пишет Абил Саудабаев. Как прокомментировали ситуацию в городском отделе ЖКХ, ранее ЛЭП принадлежали городскому отделу строительства. - В настоящее время их на свой баланс принял отдел ЖКХ, ремонт сетей уличного освещения запланирован в феврале текущего года. После чего освещение будет подключено, этим займется ТОО "Тимакс Электро", - пояснили в ЖКХ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.