Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) при финансовой поддержке Правительства Республики Казахстан реализует программу «Женщины в бизнесе» с 2015 года. Эта программа предназначена для устранения гендерных проблем как с точки зрения доступа к финансированию, так и в отношении доступа к передовым знаниям. За прошедшие три года в рамках программы партнерскими финансовыми институтами было предоставлено более 20 тысяч кредитов на сумму 26,1 миллиарда тенге.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Участвовать в проекте могут микропредприятия, возглавляемые женщинами со штатом сотрудников не более 9 человек и годовым оборотом в размере до 100 тысяч евро. В основе программы — практические знания от успешных предпринимателей и бизнес-экспертов в области маркетинга, информационных технологий, лидерства и управления финансами. - Наша программа разработана для бизнес-леди, которые только начинают строить свой бизнес, и пока не готовы брать дорогие кредиты и нанимать ведущих экспертов. В рамках программы женщины-предприниматели получат доступ к эффективным бизнес-инструментам и смогут вывести свою компанию на новый уровень, - говорит координатор программы ЕБРР Дамир Аюпов. Все четыре тренинга сопровождаются коучинговой поддержкой, в рамках которой у участниц есть возможность закрепить полученные знания на практике. - Команда тренеров-консультантов проекта - опытные профессионалы, работающие много лет с малым и средним бизнесом в партнерстве с ЕБРР. Наша задача – помочь женщинам микробизнеса использовать современные способы ведения бизнеса», - добавила директор компании тренинга и консалтинга «Диалог» Айжан Дуйсебаева. Обучение будет проходить с февраля по июль в 14 городах Казахстана: Актобе, Атырау, Актау, Уральске, Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане, Костанае, Петропавловске, Павлодаре, Караганде, Усть-Каменогорске и Кокшетау. В каждом городе будет отобрано 25 участниц. Завершит проект итоговая конференция в Алматы, где будут подведены результаты, награждены активные участницы, обсуждены проблемы женского предпринимательства. Для участия в образовательном проекте необходимо заполнить заявку на сайте women-microbusiness.kz. Если женщины-предприниматели проживают в городах, которых нет в списке проекта, они все равно могут участвовать, приехав за свой счет в тот город, куда им удобно. Обучение для них тоже будет бесплатное. Заявки принимаются до 10 февраля. Отбор участниц проходит на конкурсной основе. Обучение организовано компанией тренинга и консалтинга «Диалог». Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 705 292 9162.