По словам руководителя областного управления информатизации, госуслуг и архивов ЗКО Сакена Нуртазаева, создание единого call-центра предполагает разгрузку ведомственных экстренных служб от ложных и справочных вызовов, слаженное взаимодействие всех служб при отработке обращений, рациональное распределение и использование ресурсов всех служб, комплексный анализ эффективности работы, сокращение времени совместного реагирования на инциденты. - В единый номер 112 будут объединены службы 101 - пожарная служба, 102 - полиция, 103 - скорая помощь и 112 - ЧС. Также акиматом Уральска совместно с СПК "Орал" и управлением информатизации, государственных услуг и архивов проводятся работы по запуску единого Call-центра аварийно-коммунальных служб города 109. Единый номер дозвона предоставит возможность качественно и оперативно реагировать на обращения горожан, и уменьшит посещение жителей в местные исполнительные органы. Создание базы знаний для решения типовых вопросов позволит обрабатывать до 80% обращений с первого звонка, - сообщил Сакен Нуртазаев.