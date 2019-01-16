Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег. Днем температура воздуха составит -2 градуса, ночью -5. Днем в Атырау ожидается 2 градуса тепла, ночью похолодает до -2. В Актау синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем столбики термометров покажут +5 градусов, ночью -3 градуса. 3 градуса мороза ожидается днем в Актобе. Ночью похолодает до 11 градусов мороза.