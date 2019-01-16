Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации Атырауского областного департамента охраны общественного здоровья, 12 января 46-летний гражданин Нигерии обратился в частный медцентр с жалобой на недомогание. - Выяснилось, что иностранец работает в одной из нефтяных компаний региона. Приехал на работу после отпуска. Первые результаты анализов подтвердили диагноз - малярия, - рассказал директор Атырауского областного департамента охраны общественного здоровья Темирбек Мусагалиев. По словам источника, иностранец прошел интенсивный курс лечения в частной клинике и готовится к выписке. Отметим, что последний случай заболевания малярией в Атырауской области был зарегистрирован 18 лет назад. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ