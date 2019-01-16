Фото из архива "МГ" По информации службы спасения, в ЗКО из-за метели и сильного ветра закрыли автодороги Казталовка-Жанибек-граница РФ, а также Онеге-Бисен. Завтра в регионе ожидается туман, гололед и сильный ветер с порывами до 20 м/с.