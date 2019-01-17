К сожалению, очень часто боль в сердце застигает нас врасплох и помощи ждать неоткуда. Внезапная паника сжимает все внутри, состояние полуобморочное. Вспомните этот метод и попробуйте восстановить сердечный ритм.Чтобы помочь самому себе - просто кашляйте! Много - много раз и с большим усердием! Перед тем как кашлять — наберите полную грудь воздуха. Кашель должен быть долгим и максимальной глубиной. Как будто у вас случился приступ кашля с мокротой и вам надо избавиться от нее. Повторяйте вдох и кашель без перерыва пока не почувствуете облегчения и сердце не войдет в свой ритм, или пока не подоспеет скорая помощь.Глубокий вдох насыщает легкие кислородом. При кашляющих рефлексах сердце сжимается, при этом поддерживается циркуляция крови. Эти сжимающие действия помогут сердцу вернуться к своему обычному ритму. Благодаря этому способу, люди с сердечным приступом помогут сердцу избежать осложнений и облегчат себе боль при ожидании приезда медицинской помощи.Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!