К сожалению, очень часто боль в сердце застигает нас врасплох и помощи ждать неоткуда. Внезапная паника сжимает все внутри, состояние полуобморочное. Вспомните этот метод и попробуйте восстановить сердечный ритм. Ваши действия при сердечной недостаточности Чтобы помочь самому себе - просто кашляйте! Много - много раз и с большим усердием! Перед тем как кашлять — наберите полную грудь воздуха. Кашель должен быть долгим и максимальной глубиной. Как будто у вас случился приступ кашля с мокротой и вам надо избавиться от нее. Повторяйте вдох и кашель без перерыва пока не почувствуете облегчения и сердце не войдет в свой ритм, или пока не подоспеет скорая помощь. Принцип работы метода Глубокий вдох насыщает легкие кислородом. При кашляющих рефлексах сердце сжимается, при этом поддерживается циркуляция крови. Эти сжимающие действия помогут сердцу вернуться к своему обычному ритму. Благодаря этому способу, люди с сердечным приступом помогут сердцу избежать осложнений и облегчат себе боль при ожидании приезда медицинской помощи. Расскажите о прочитанном, может это поможет спасти чью то жизнь!   Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!  