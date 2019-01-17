Каждая из нас мечтает о «Мистер Пропере», который появится, ударит в палочки и дом засияет чистотой и свежестью за несколько минут. Следить за порядком не всегда хватает времени и сил. Хоть разнообразие средств, для уборки дома в магазинах огромное, но они тоже не всегда хороши. Потому что могут вызывать аллергические реакции. Мы подобрали вам пару хитростей, как убрать квартиру с помощью простых средств, которые наверняка есть дома у каждого. Эти советы сделают жилье чистым легко и быстро. А помощники не потребуют колоссальных затрат.Протрите головку уксусом, оберните целлофановым пакетом и оставь на ночь. Наутро всё будет блестеть!В процессе домашней уборки никто не вспоминает о стенах, которые тоже покрываются пылью. Средство 1:1 из воды и соли поможет в этом. Протрите им стены.У пылесоса потерялась специальная насадка для труднодоступных мест? Не отчаивайтесь! Отличную насадку можно сделать из картонной втулки от туалетной бумаги.Используйте обычный носок. Все просто!Поможет избавиться от царапин на обуви ватная палочка смоченная в жидкости для снятия лака с ацетоном.Боитесь, что средство с магазина повредит эмаль ванны? Используйте натуральное средство: полстакана пищевой соды, четверть стакана перекиси водорода и 1 ч. л. жидкого мыла.Также пищевая сода подарит чистоту ковру. Посыпьте содой ковер, и пропылесосьте. Также сода поможет избавиться от неприятногоУбрать грязь с дивана помогут сода и спирт, смешанные 1:1. Получится не хуже чем с дорогими чистящими средствами.Справиться с жирной посудой поможет уксус, добавленный в воду.