Фото с сайта azh.kz Для бывшего депутата Мажилиса Парламента Аманжана Рыскалиева, а также для директора ТОО "KAZCASPIAN INDUSTRIAL SERVICES" Рустема Альбакасова прокурор запросил 16 лет лишения свободы. Других обвиняемых по делу попросили приговорить к лишению свободы на срок от восьми до десяти лет. Процесс по делу Бергея Рыскалиева начался 18 октября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Помимо бывшего акима Атырауской области, фигурантами дела являются еще восемь человек, среди них брат Бергея Рыскалиева, экс-депутат Мажилиса Аманжан Рыскалиев. Из обвинительного акта следует, что Бергей Рыскалиев по предварительному сговору с иными должностными лицами акимата Атырауской области с использованием своего служебного положения разработал преступную схему хищений вверенных государственных денежных средств в особо крупном размере. Нанесенный ущерб составляет более 72 миллиардов тенге. Уголовное дело состоит из 754 томов. В связи с неявкой подсудимых дело рассматривается в заочном порядке.