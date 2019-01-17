Иллюстративное фото из архива "МГ" В частности, спасатели сделали контрольные замеры толщины льда, проверили прочность льда. - В черте г. Актобе определены четыре места для массового купания: пляжи «Жилгородской», «Под мостом», «Семейный», «Жага-Жай 1», расположенные на реке Илек. В период с 18 по 20 января в целях обеспечения безопасности в местах массового купания будут дежурить спасатели, пожарные, медицинские работники, а также представители правоохранительных органов. Будут установлены пункты обогрева, - рассказала Оксана Кичигина. Во избежание несчастных случаев на воде спасатели просят купаться только в специально оборудованных местах. - Попадание в ледовую воду без специальной подготовки и закалки тела может привести к обострению различных заболеваний, перед погружением в воду советуем измерить давление. Перед нырянием в воду нельзя употреблять спиртные напитки, так как алкоголь приводит к прохладному воздействию организма и избыточной нагрузке на сердце. Охлаждать тело нужно постепенно: сначала нужно снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем раздеться до пояса и плавно зайти в воду. Нельзя стоять в воде более двух минут, - напомнила о мерах предосторожности руководитель службы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.