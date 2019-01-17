В первую очередь во время длительных праздников страдает наше здоровье, особенно пищеварительная система. Переедание, алкоголь, высококалорийная еда могут привести к диагнозам вроде гастрита и панкреатита и вызвать серьезную боль. - Если Вы увлеклись длительным застольем и переели, Ваш желудок очень быстро растянется, а вот для того, чтобы принять обратную форму, ему нужно время. Время понадобится и для восстановления обмена веществ. Я не советую мучить себя голоданием, переход из крайности в крайность только сильнее истощит организм. Начните потихоньку сокращать порции еды, откажитесь от жирного и жареного, а также от газированных напитков, пейте больше жидкости, налегайте на овощи в сыром или вареном виде и кисломолочные продукты, - советует. Также доктора советуют вернуться к нормальному режиму сна и бодрствования, который часто нарушается во время новогодних торжеств, это поможет быстрее восстановить и психологическую форму. Кстати, по мнению, после праздников от душевного дискомфорта люди страдают даже чаще, чем от физического. - В психологии существует понятие «постканикулярный синдром», характеризующиеся такими симптомами, как снижение иммунитета, перепады давления, обострение хронических заболеваний, усталость и депрессия. Кроме того, депрессия может возникнуть на фоне завышенных предновогодних ожиданий, - говорит Арман Кожахметов. – Чтобы поскорее избавиться от этих проявлений я советую пациентам чаще бывать на свежем воздухе и увеличить физическую нагрузку. Это будет способствовать насыщению организма кислородом и усилит выработку «гормонов счастья» - эндорфина и серотонина. Быстро справиться с унынием вам помогут активные зимние игры: снежки, катание с горки, поход на лыжах. Еще одна проблема, которая портит настроение после торжества – это нехватка денег. Так бывает, что завершается праздник, а вместе с ним и зарплата. Статистика говорит о том, что в новогодний период мы тратим гораздо больше денег, чем обычно и значительно истощаем «неприкосновенные запасы». - Если Вы не рассчитали свой праздничный бюджет, а Вам понадобилась довольно крупная сумма, можно обратиться в банк за кредитной картой или потребительским займом, которые выдаются на любые цели, - говорит. – Например, в Банке ВТБ (Казахстан) можно открыть кредитную карту на сумму до 2 000 000 тенге или оформить кредит наличными без залога на сумму до 5 000 000 тенге, сроком до 5 лет. Причем наш банк все еще раздает подарки клиентам, сейчас в банке действует акция – кредит с кешбеком 9%. По условиям акции, каждый заемщик, не допускающий просрочек в течение срока кредитования, получит обратно 9% от суммы вознаграждения банку. Главное - выбрать тот вариант, который вам больше подходит. Подробно о кредитовании в нашем банке можно узнать, позвонив по номеру 5050 бесплатно с мобильного. Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.