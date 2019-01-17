На сегодняшний день карьера в модельном бизнесе является престижной и прибыльной как для женщин, так и для мужчин. Профессия модели позволяет увидеть мир, стать известным, прилично зарабатывать и открывает другие перспективы для самореализации. Те, кто попал в модельный бизнес, можно сказать, поймал удачу за хвост. Именно так случилось с Бериком Казымжановым из Аксая, обладающим прекрасными внешними данными и внушительным ростом 191 см. Молодой человек родился в селе Калмыково (ныне с. Тайпак) Тайпакского района, проживал с родителями в Аксае, где в 2010 году окончил школу. После окончания школы поступил в один из уральских вузов на специальность «Переводческое дело». Окончив первый курс, Берик по программе Work and Travel провел лето в США, где получил море приятных впечатлений и улучшил знание английского языка. В 2012 году, взяв академический отпуск, парень принял решение и уехал на образовательные курсы по английскому языку в Сингапур. Тут-то всё и началось… - Однажды я прогуливался по городу, и ко мне подошел человек, который назвался представителем модельного агентства и пригласил принять участие в национальном кастинге «Elite Model Look». Я очень удивился, но это предложение меня очень заинтересовало, - рассказал Берик. - Было сложно, в кастинге принимали участие более 1000 молодых мужчин, среди которых были профессионалы модельного бизнеса. Мне удалось вначале попасть в дюжину полуфиналистов, а потом и в семерку финалистов, среди которых мне присудили первое место и предложили контракт с местным модельным агентством. И все же, как говорит парень, он прислушался к мнению родителей, вернулся в Уральск, чтобы завершить образование и получить диплом. Причем, на родине он получил два высших образования по специальностям «Переводческое дело» и «Финансы», а также прошел альтернативную армейскую службу. Тем не менее участие в модельном кастинге оставило в его душе неизгладимое впечатление, и Берик решил всерьез заняться модельной профессией. - Я подготовил профессиональное портфолио и поначалу выслал его в казахстанские модельные агентства, но почему-то мои данные не подошли им. Потом я выслал свое портфолио на сайты зарубежных агентств, - продолжил парень. – Первая страна, которая предложила мне работу – Китай, потом немного работал в Юго-Восточной Азии, а затем получил предложение из Лондона от одного престижного модельного агентства. По словам Берика, немаловажную роль в его профессиональной модельной карьере сыграл известный казахстанский дизайнер Леонид Жеребцов, пригласив юношу участвовать в показе своей мужской коллекции в рамках Недели Моды Mercedes-Benz в Алматы весной 2017 года.В копилке профессиональных работ Берика только за прошлый год работа в шоу-руме известного британского дизайнера Вивьен Вествуд и участие в фотосессиях для таких известных по всему миру модных каталогов и журналов, как Vogue (для бренда BeauHomme), Procrastinate, Kingkonmagazine, Bello magazine. А недавно он стал участником шоу Emporio Armani в рамках Миланской Недели Моды. Чтобы попасть на это шоу, Берик также прошел строгий отбор из 500 мужских моделей, и сам кутюрье отобрал 40 парней, среди которых оказался и наш земляк. - Чтобы добиться успеха в таком или любом другом деле, мало обладать какими-то физическими данными и талантами, необходимо работать над собой, обязательно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и самообразованием. Во многом я благодарен своим родителям и сестренке за их поддержку. А еще я понял одну простую жизненную истину: если ты веришь в себя, в свою мечту и делаешь для этого все необходимое, то всё у тебя получится! – с улыбкой сказал Берик. На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.