В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что женщина была сбита водителем автомобиля "Лада Калина" на пересечении улиц Маметовой и Мендалиева. - После ДТП пострадавшая была доставлена в больницу, где позже скончалась от полученных травм. Управлением полиции начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Проводится расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. В перинатальном центре, где работала врач, сообщили, что в момент произошедшего Александра Ивановна была в трудовом отпуске. Следует отметить, что Александра Ненашева всю жизнь проработала в должности врача акушер-гинеколога в Областном перинатальном центре, она была врачом высшей категории. Пациенты Александры Ивановны отзываются о ней, как о хорошем специалисте и отзывчивом человеке. Редакция "МГ" приносит соболезнования родным и близким Александры Ненашевой.